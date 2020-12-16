Началось асфальтирование дорог в села Суговушан и Талыш (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Началось асфальтирование дорог в освобожденные от армянской оккупации села Суговушан и Талыш Тертерского района.
Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
Общая протяженность автомобильных дорог составляет 28,5 км.
Отметим, что дороги в эти села были полностью выведены из строя и разрушены.
Они восстанавливаются в соответствии со 2-й технической категорией. Ширина бетонно-асфальтового покрытия двухполосной дороги - 9 метров.
Строительные работы осуществляются под непосредственным контролем руководства Агентства.
Строительство основного полотна дорог от г. Тертер до села Суговушан (21 км) и от села Суговушан до села Талыш (7,5 км) завершено, и началась укладка бетонно-асфальтового покрытия на площади более 250 тыс. кв м.
На следующем этапе планируется строительство дорог из села Чайлы до села Талыш (8 км), и из села Талыш до села Гашалты Гарагоюнлу через село Тап Гарагоюнлу (22,5 км).
Соединение этих дорог обеспечит передвижение в г. Тертер, а также альтернативно в этом же направлении из г. Нафталан.
Отметим, что вышеупомянутые дороги были построены в 70-х годах прошлого века в связи со строительством Суговушанского водохранилища по поручению великого лидера Гейдара Алиева.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)