Началось асфальтирование дорог в села Суговушан и Талыш (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Началось асфальтирование дорог в освобожденные от армянской оккупации села Суговушан и Талыш Тертерского района.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Общая протяженность автомобильных дорог составляет 28,5 км.

Отметим, что дороги в эти села были полностью выведены из строя и разрушены.

Они восстанавливаются в соответствии со 2-й технической категорией. Ширина бетонно-асфальтового покрытия двухполосной дороги - 9 метров.

Строительные работы осуществляются под непосредственным контролем руководства Агентства.

Строительство основного полотна дорог от г. Тертер до села Суговушан (21 км) и от села Суговушан до села Талыш (7,5 км) завершено, и началась укладка бетонно-асфальтового покрытия на площади более 250 тыс. кв м.

На следующем этапе планируется строительство дорог из села Чайлы до села Талыш (8 км), и из села Талыш до села Гашалты Гарагоюнлу через село Тап Гарагоюнлу (22,5 км).

Соединение этих дорог обеспечит передвижение в г. Тертер, а также альтернативно в этом же направлении из г. Нафталан.

Отметим, что вышеупомянутые дороги были построены в 70-х годах прошлого века в связи со строительством Суговушанского водохранилища по поручению великого лидера Гейдара Алиева.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)