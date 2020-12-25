В Азербайджане создана новая ассоциация

БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание, посвященное учреждению общественного объединения "Ассоциация шелководов Азербайджана".

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана, в совещании, проведенном в онлайн-формате, приняли участие представители Министерства сельского хозяйства, руководители Центра аграрной науки и инноваций, Научно-исследовательского института животноводства, Ветеринарного Научно-исследовательского института, а также 64 фермера из 28 районов.

Начальник отдела по работе с фермерами, ассоциациями и кооперативами министерства сельского хозяйства Азербайджана Араз Исмаилов отметил, что объединение производителей шелкопряда на единой платформе положительно скажется на более эффективной деятельности фермеров.

"По этой причине инициатива фермеров создать общественное объединение заслуживает похвалы. Министерство всегда поддерживает инициативы фермеров в формате специализированных объединений",- сказал начальник.

По словам Исмайлова, созданная Ассоциация даст ряд преимуществ фермерам, позволит им регулярно собираться вместе и обмениваться опытом.

Участники заседания напомнили о принятии государственной программы по развитию шелководства в Азербайджане на 2018-2025 годы и отметили, что государство посредством механизмов субсидирования оказывает поддержку в выполнении задач, вытекающих из программы.

На встрече были обсуждены вопросы производства и переработки мокрого шелкопряда, экспорта продукции шелководства, производства качественных семян шелкопряда (Грена), увеличения производства шелкопряда при правильном соблюдении агротехнических правил ухода, организации эффективной борьбы с болезнями, государственной поддержки фермеров, усиления просветительского процесса по производству шелкопряда.

После обсуждений был утвержден устав объединения. В результате голосования председателем Ассоциации был избран Абдул Оруджев, заместителями председателя - Лалазар Гейдарова и Техмур Мусаев. Кроме того, был сформирован Совет ассоциации в составе 15 человек. Документы для официальной регистрации ассоциации будут подготовлены и направлены в Министерство юстиции.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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