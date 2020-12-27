БАКУ /Trend/ - В Азербайджане близится к завершению сбор урожая табака.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана.

По данным ведомства, фермерами собраны 6,936 тысячи тонн, а в пункты приема переданы 6,52 тысячи тонн сухого табака.

Надлежащее соблюдение правил агротехнического ухода фермерами в этом году привело к повышению средней урожайности табака, отмечает ведомство.

"По итогам прошлого года средняя урожайность табака составила 19,3 центнера на гектар. Хотя в этом году процесс уборки урожая еще не завершен, средняя урожайность уже выше прошлогоднего показателя. В настоящее время средняя урожайность по табачным листьям составляет 22,1 центнера, что на 2,8 центнера больше прошлогоднего показателя. По мере продолжения сбора урожая ожидается дальнейшее увеличение среднего показателя урожайности", - сказали в ведомстве.

В этом году в Азербайджане посеяно табака на площади 3,144 тысячи гектаров. В 2020 году табак был засеян в 12 районах и Нахчыванской Автономной Республике. Более половины посевных площадей приходится на Шекинский, Гахский и Огузский районы. В 2020 году в Шеки засеяли табак на 1,108 тысячи гектаров, в Гахе - на 496 гектарах, а в Огузе - на 269 гектарах.

Отметим, что развитие табаководства в стране поддерживается государством. Расширение механизмов государственной поддержки стимулирует развитие этой сферы. Табак относится к категории сельскохозяйственных культур, на которые предоставляется субсидия как на посев, так и на урожай. Фермеры получают от государства субсидии в размере 280 манатов за каждый гектар урожая табака. Кроме того, выплачивается субсидия в размере 50 манатов за тонну сухого табака, доставляемого в пункты приема, и 5 манатов - за тонну влажного табака.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva