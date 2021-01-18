Перспективы Нахчыванского коридора в регионе - новый этап развития в постблокадный период

БАКУ /Trend/ - Восстановление транспортных коммуникаций между Нахчыванской АР и остальной частью Азербайджана закладывает основу для начала нового этапа в регионе.

Об этом сказал Trend в понедельник депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Айдын Гусейнов.

Он отметил, что в постблокадный период начнется новый этап развития Нахчыванской Автономной Республики, занимающей важное положение на стыке Востока и Запада: "Этот регион, являясь важной составной частью стратегии социально-экономического развития, реализуемой в нашей стране, будет включен в программы единого развития. Реализация запланированных мер приведет к устойчивому развитию ненефтяного сектора в Нахчыване, росту коммунальных услуг, социальной инфраструктуры в регионах, улучшению предпринимательской среды, увеличению инвестиций, созданию новых предприятий, рабочих мест и, как следствие, расширению занятости населения".

По его словам, это создаст широкую платформу сотрудничества со всеми странами региона, атмосферу доверия для тесных экономических отношений: "Это будет открытая дверь для реализации более широких и разнообразных коммуникаций и проектов, которые принесут пользу всему региону. Восстановление, а также строительство новых транспортных и коммуникационных линий придаст Нахчывану новое дыхание, Азербайджан установит прямое сообщение с Турцией через Нахчыван. За счет этого фактора расширятся азербайджано-турецкие экономические отношения, транспортировка грузов станет проще и удобнее. В результате еще больше ускорится развитие Нахчывана в качестве центрального логистического узла. Также нужно отметить, что прекратив свою оккупационную политику и политику территориальных претензий, Армения сможет воспользоваться этим коридором и получать доходы от транзитных поставок. Это в свою очередь означает прочную основу для мира и стабильности в регионе. Тем самым Азербайджан как надежный центр политической силы будет и дальше укреплять свои позиции, обеспечивать диверсификацию экономических и инвестиционных ресурсов, играя ведущую роль в региональном транспортно-логистическом узле. В то же время Нахчыванский регион с его богатыми экономическими ресурсами, природой, туристическим потенциалом, транспортными и логистическими возможностями, климатическими особенностями получит возможность стать международной инвестиционной и привлекательной туристической зоной".

(Автор: Эльчин Мехтиев)