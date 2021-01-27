В Азербайджане заработает новая фабрика по производству ковров

БАКУ /Trend/ - В Парке высоких технологий Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) заработает новая фабрика по производству ковров.

Как сообщает в среду Trend, затронув вопрос применения на новой фабрике технологии 3D-печати, вице-президент НАНА, академик Расим Алигулиев отметил, что создание ковров с использованием этой технологии будет в нашей стране новшеством.

Предприятие, являющееся резидентом Парка, функционирует с 1995 года и является единственной компанией в Азербайджане, производящей ковры промышленным методом. С использованием считывающего станка с программным обеспечением бельгийской компании предусматривается производство ковров разных размеров как в стиле древних азербайджанских, так и современных ковров.

Извлекая выгоду из принятых в стране решений и реализуемых программ по развитию ковроткачества, предприятие нацелено на дальнейшее расширение производственного участка и удовлетворение внутреннего спроса, повышение экспортной конкурентоспособности ковров и другой аналогичной продукции, открытие новых рабочих мест, а также на снижение зависимости азербайджанского рынка от внешних поставщиков, тем самым предотвращение оттока валюты за рубеж.

Производственная мощность предприятия позволяет ткать 1500-2000 квадратных метров ковров ежедневно. По заказу клиента можно соткать ковер в стандартной, а также в любой нестандартной форме.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)