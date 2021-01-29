Работодателей в Азербайджане обяжут обеспечить работой лиц, прошедших профессиональные курсы
БАКУ /Trend/ - Первое требование, которое мы поставим перед частным сектором в рамках государственно-частного партнерства в сфере профессионального обучения, – это трудоустройство лиц, привлеченных к профессиональной подготовке посредством курсов.
Как сообщает в четверг Trend, об этом в ходе пресс-конференции на тему "Переход к цифровой занятости и меры активной занятости: цели на 2021 год" сказал председатель Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Мустафа Аббасбейли.
Он добавил, что с этого года в данной сфере будут достигнуты значительные успехи.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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