На таможенном посту «Самур» образовалась очередь грузовых автомобилей

БАКУ /Trend/ - В последние дни наблюдается серьезное увеличение количества грузовых транспортных средств, проезжающих через таможенный пост «Самур» Северного территориального главного таможенного управления Азербайджана, расположенного на границе с Россией, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

Причиной является увеличение количества транзитных грузовых автомобилей, проезжающих через Азербайджан в связи с сезоном.

Отметим, что ежедневно через пост проходит до 250 грузовых транспортных средств. Таким образом, 29 января в соседнюю страну было пропущено 214, 30 января – 203, 31 января – 232 грузовых транспортных средства. Пост способен ежедневно пропускать по 500 грузовых автомобилей, как из страны, так и в обратном направлении, т.е. всего 1000 транспортных средств в день. Однако инфраструктура таможенно-пропускного поста на российской стороне не может обеспечить проезд такого количества машин. Таможенные органы Азербайджана проводят обсуждения с российскими коллегами, и предпринимаются меры для устранения повышенной плотности транспортного потока.

В структуре также добавили, что ГТК приступил к проведению определенных мероприятий в этом направлении, и по завершению строительных работ интенсивность на северных таможенных постах будет полностью устранена.

В настоящее время таможенный пост «Самур» работает в усиленном режиме, предпринимаются все необходимые шаги для устранения повышенной плотности потока грузовых транспортных средств. Ожидается, что после принятия соответствующих мер в ближайшие дни данная проблема будет устранена.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)