В Азербайджане построен новый мост протяженностью свыше 170 метров (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - На 50 километре автодороги республиканского значения Уджар-Зардаб-Агджабеди построен новый автомобильный мост через реку Кура, сообщили Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

По данным источника, мост имеет четыре полосы движения общей протяженностью 175,4 метров.

"Участок Уджар-Зардаб-Агджабеди начинается от въезда в город Уджар и через 70 километров на юге города Агджабеди соединяется с автодорогой R18 Мингячевир-Бахрамтепе.

По проекту реконструкции дороги с сохранением существующей дорожной инфраструктуры были проведены работы по реконструкции дороги в соответствии со второй технической степенью", - говорится в сообщении ГААДА.

Кроме того, в рамках проекта построены еще семь автомобильных мостов протяженностью от 20 до 175 метров с 1-4 полосами движения.

"После моста через реку Кура, по автомобильной дороге Уджар-Зардаб-Агджабеди, построены еще два моста через реки Гарасу и Гейчай - длина каждого из них составляет 106 метров.

Протяженности других четырех мостов следующие:

67 метров над каналом Миль-Карабах и Нижний Ширван;

37 метров над каналом Верхний Ширван;

27 метров над рекой Гизличай.

Также сообщается, что в рамках проекта построены еще девять подземных переходов, 26 прямоугольных водных трубопроводов, 74 водопровода разного диаметра и 30 автобусных остановок.

"Строительно-восстановительные работы на участке автодороги Уджар-Зардаб-Агджабади важны с точки зрения экономических и транспортных связей между районами страны, включая Уджарский, Зардабский и Агджабадинский районы. Кроме того, эта дорога играет важную роль в развитии транзитных грузоперевозок, соединяя транспортные коридоры территорий нашей страны", - подчеркнули в госагентстве.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev