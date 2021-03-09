В этом году в Азербайджане будут проведены аукционы по разработке 24 месторождений

Экономика 9 марта 2021 17:08 (UTC+04:00)
В этом году в Азербайджане будут проведены аукционы по разработке 24 месторождений

БАКУ /Trend/ - В скором времени в Азербайджане будут начаты аукционы в связи с недропользованием.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на передаче "Час эксперта" министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана сказал председатель Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов Самир Гурбанов.

По его словам, в рамках этой деятельности Агентством определены 24 месторождения. Ожидается, что они будут поэтапно переданы в пользование в течение года.

"Первым будет месторождение глины в Гёкгеле, в связи с которым будут проведены соответствующие уточнения. В ближайшее время министерством экологии и природных ресурсов будет размещено объявление по поводу данного месторождения", - добавил Гурбанов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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