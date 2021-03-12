В Азербайджане соотношение чистой минимальной зарплаты к среднемесячной выросло до 38%

БАКУ /Trend/ - В результате проведенных в 2019 году реформ в Азербайджане минимальная заработная плата выросла почти вдвое, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Это позволило за последние годы добиться значительного прогресса в обеспечении соответствия передовым международным нормам соотношения чистой минимальной зарплаты к чистой среднемесячной.

Так, этот показатель в 2018 году составил 26,5 процента, в 2019 - 33,3 процента. В прошлом году показатель соотношения чистой минимальной заработной платы к чистой среднемесячной вырос до 38 процентов. Таким образом, в 2018-2020 годах он увеличился на 11,5 процента.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)