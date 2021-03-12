Европейские компании намерены продолжить деятельность в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась презентация 5-го издания «Отчета о бизнес-среде ЕС – 2020».

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Минэкономики, в онлайн-мероприятии приняли участие официальные лица Азербайджана, представители международных организаций и предприниматели.

Министр экономики Микаил Джаббаров отметил, что Азербайджан придает особое значение отношениям с Европейским Союзом (ЕС), подчеркнул важность сотрудничества с Представительством ЕС в Азербайджане с точки зрения применения международного опыта в реализации системных мер, направленных на расширение и диверсификацию экономики страны. Министр указал на важную роль взаимных визитов и встреч на высшем уровне в растущей динамике отношений между сторонами. Было сказано, что ЕС является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, и в 2020 году товарооборот составил 9,33 миллиарда долларов. Общий объем инвестиций ЕС в Азербайджан за последние 8 лет составляет более 20 миллиардов долларов.

Рассказав о негативном влиянии пандемии COVID-19 на экономику Азербайджана, министр экономики предоставил информацию о мерах социально-экономической и финансовой поддержки, предпринятых для минимизации этих последствий, проделанной работе по либерализации экономики, благоприятной деловой и инвестиционной среде, стратегии продвижения прямых иностранных инвестиций.

Отметив славную победу азербайджанской армии под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, министр Микаил Джаббаров сообщил, что реализация новых инфраструктурных и строительных проектов на освобожденных землях является одной из основных задач. Он добавил, что будут созданы широкие возможности для капиталовложений, и пригласил страны-члены организации к сотрудничеству в рамках запланированных проектов.

Глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас рассказал об отношениях между Азербайджаном и ЕС, поделился своими взглядами на расширение партнерства.

В ходе заседания также состоялась презентация отчета «Азербайджан 2020: Бизнес-среда ЕС», были заслушаны заключения экспертов.

Согласно отчету, свыше 80% компаний Европейского Союза, представленных в Азербайджане, выразили намерение вновь выбрать нашу страну для экономической деятельности. Помимо этого, 75% европейских компаний полностью одобрили меры, принятые государством для минимизации влияния пандемии. Европейские компании также подчеркнули важность восстановления контроля Азербайджана над освобожденными территориями как для населения, так и для экономики страны.

В завершение были обсуждены вопросы расширения экономических связей и возможности для совместных проектов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)