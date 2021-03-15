Между Азербайджаном и Швецией налажено эффективное сотрудничество - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан высоко оценивает сотрудничество со Швецией, и нацелен на его дальнейшее развитие.

Как передает в понедельник Trend, об этом в ходе совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде в рамках ее рабочего визита в Азербайджан сказал глава МИД страны Джейхун Байрамов.

По его словам, между Азербайджаном и Швецией налажено взаимовыгодное сотрудничество и в экономической сфере.

"Экономическое сотрудничество между нашими странами имеет большое значение. Азербайджан и Швеция эффективно сотрудничают также в рамках международных организаций. Отношения между двумя странами развиваются и в рамках сотрудничества Азербайджана с ЕС", - сказал Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)