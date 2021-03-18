В Зангилане разбит «Сад братства» Азербайджана и Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с министром сельского и лесного хозяйства Турции Бекиром Пакдемирли посетила освобожденные территории. В поездке в город Физули, Джебраильский и Зангиланский районы также приняли участие министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал и другие официальные лица.

Как сообщает в четверг Trend, делегация сначала посетила памятник шехидам в Физулинском районе и возложила к нему венки и цветы.

Участники поездки осмотрели разрушенные и сильно поврежденные дома и гражданские объекты в городе Физули и воочию стали свидетелями зверств и вандализма, совершенных вооруженными силами Армении на исторических землях Азербайджана.

Затем делегация прибыла в село Солтанлы Джебраильского района и ознакомилась с подготовкой к посеву. За процессом посева с применением специальной посевной техники наблюдали министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов и министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

Далее при организационной инициативе Министерства сельского хозяйства Азербайджана и Министерства сельского и лесного хозяйства Турции в селе Агалы Зангиланского района был разбит «Сад братства», в котором азербайджанские министры Инам Керимов и Мухтар Бабаев и турецкий министр Бекир Пакдемирли посадили саженцы плодовых деревьев. Всего в саду было посажено 2620 саженцев.

Отметив победу Азербайджана в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли подчеркнул, что Турция окажет поддержку развитию аграрной сферы на освобожденных территориях: «Во время визита мы увидели большой потенциал этих земель. Раньше на этих территориях основное внимание уделялось растениеводству, плодоводству и животноводству. Здесь имеются колоссальные возможности для восстановления и развития аграрного сектора, создания перерабатывающей промышленности, энергетического планирования. Наша поддержка дружественного и братского Азербайджана в развитии аграрного сектора в Карабахском регионе будет и впредь продолжена».

Министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов также в свою очередь коснулся потенциала освобожденных территорий.

«Освобожденные территории традиционно входят в число ведущих регионов по зерноводству, растениеводству, плодоводству и животноводству. По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева посев осуществлен на территории площадью более семи тысяч гектаров. Также здесь планируется начать весенний сев», — добавил министр Керимов.

Было отмечено, что Турция в числе стран, применяющих современные технологии и достигающих высоких результатов в аграрном секторе. Азербайджан заинтересован в развитии сотрудничества с братской страной в этой области. На освобожденных территориях планируется развивать сельское хозяйство с применением инновационных технологий.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)