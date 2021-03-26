Инновационный продукт ЦБА упрощает оказание финансовых услуг

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) внедрил новый инновационный продукт (стартап-проект) по оказанию финансовых услуг.

Как сообщает в пятницу Trend, продукт BankID дает возможность физическим и юридическим лицам получать из единого источника финансовые услуги от различных поставщиков.

Кроме того, эта система на основе блокчейн-технологий обеспечивает полноценную конфиденциальность и защиту данных, а также полностью исключает бумажные носители путем цифровой трансформации.

При помощи этой платформы можно заказать дебетовую карту, а также открыть личный или бизнес-счет для соответствующих целей в каком-либо из нижеперечисленных банков.

Отметим, что на сегодняшний день участниками проекта являются Unibank, VTB, ZiraatBank, AccessBank, AFBBANK, Международный банк Азербайджана, AzerTurkBank, Bank Of Baku, Bank Respublika, Express Bank, Kapital Bank, Mugan Bank, Premium Bank, Turan Bank.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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