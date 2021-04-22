В Гедабейском районе высажены новые сорта картофеля (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В селе Славянка Гедабейского района Азербайджана высажены семена новых сортов картофеля, выращенные современным селекционным методом, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.
Семена картофеля сортов «Угур», «Ченлибель», «Вагиф» и «Туран», выращенные учеными Научно-исследовательского института овощеводства при минсельхозе, были высажены с участием специалистов НИИ, Гедабейского государственного центра аграрного развития, представителей районной ИВ и фермеров.
Присутствующие были проинформированы о том, что эти сорта картофеля подходят как для неорошаемых, так и орошаемых земель и имеют высокую урожайность.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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