БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличен размер пенсий 12 809 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Ранее пенсии этих граждан были неправильно рассчитаны и назначены. Таким образом, с целью обеспечения социальной справедливости пенсии были пересчитаны и увеличены.

Государственный фонд социальной защиты продолжает рассматривать соответствие размеров назначенных в прошлые годы пенсий требованиям законодательства.

Прибавки начислены в соответствии с датой возникновения пенсионных прав и/или в случаях, соответствующих требованиям законодательства (за предыдущие три года).

Для увеличения размера пенсий дополнительно выделены средства в размере восьми миллионов манатов в год.

Кроме того, разница в 14,5 миллиона манатов, которая должна быть выплачена этим гражданам за прошлые годы, частями начисляется на их ежемесячные пенсии.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)