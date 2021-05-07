В одном из районов Баку отремонтируют проезжую часть ряда улиц (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автодорог Азербайджана в соответствии с инвестиционной программой на 2021 год отремонтирует дороги и проезжую часть ряда улиц в Сураханском районе Баку общей протяженностью 18,5 километра.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на госагентство, ремонтные работы на улице Джалала Гурбанова протяженностью один километр уже начались.

"В настоящее время на проезжую часть этой улицы укладывается новое асфальтовое покрытие", - говорится в сообщении.

Также на улице Огтая Шабанова в поселке Говсан завершен ремонт проезжей части протяженностью 1,35 километра.

В ближайшее время госагентство планирует начать ремонт дорог в жилых массивах "Бахар" и "Баглар" общей протяженностью три километра, а также дорог на территории "Сюдчюлюк" общей длиной 7,7 километра.

"В нынешнем году будут отремонтированы дороги в поселке Говсан общей протяженностью 14,2 километра", - говорится в сообщении.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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