В работе YouTube произошел сбой
Проблемы в работе онлайн-видеохостинга YouTube наблюдаются в среду. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Большинство жалоб поступает из США и Канады.
В 73% случаев сообщившие о сбоях пользователи YouTube испытывают проблемы с просмотром видео, еще 20% сообщили о проблемах с сайтом, еще у 6% возникли сложности с загрузкой видео.
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