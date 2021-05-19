В работе YouTube произошел сбой

Проблемы в работе онлайн-видеохостинга YouTube наблюдаются в среду. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Большинство жалоб поступает из США и Канады.

В 73% случаев сообщившие о сбоях пользователи YouTube испытывают проблемы с просмотром видео, еще 20% сообщили о проблемах с сайтом, еще у 6% возникли сложности с загрузкой видео.