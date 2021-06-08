В Азербайджане начали выращивать новый сорт картофеля (Эксклюзив)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начали выращивать новый сорт картофеля "Муровдаг", сказал во вторник Trend директор НИИ овощеводства при министерстве сельского хозяйства Эльмар Аллахвердиев.
"Новый сорт отличается высокой урожайностью и более крупными клубнями. Его можно выращивать как в районах с засушливым климатом, так и на орошаемых землях, и урожайность составит до 25 и 50 тонн с гектара соответственно", - сказал Аллахвердиев.
По его словам, пока новый сорт картофеля планируется выращивать в теплицах.
"Часть семян уже направлена в Агентство аграрных услуг", - сказал директор института.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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