Продолжается строительство автодороги Алирзалы – Хан Гарвенд – Сафикюрд – Тап Гарагоюнлу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Госагентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает строительство автодороги Алирзалы – Хан Гарвенд – Сафикюрд – Тап Гарагоюнлу в Геранбойском районе, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Строительство данной автодороги, соединяющей восемь населенных пунктов с численностью населения 31 тысяча человек, проводится в направлении, охватывающем село Хан Гарвенд, и в двух направлениях до села Тап Гарагоюнлу.

Работы на частях дороги, охватывающих села Алирзалы и Хан Гарвенд, уже завершены.

Между селами Ени йол и Техле уже произведена укладка бетонно-асфальтового покрытия. В селах Ашагы Баллыгая, Нариманлы и Зейналлы идет строительство дорожного основания.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)