Европейские компании готовы продолжить инвестирование в Азербайджан - посол ЕС

БАКУ /Trend/ - Европейские компании, работающие в Азербайджане, готовы продолжить инвестирование в азербайджанскую экономику.

Об этом сказал в интервью Trend глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

По его словам, сотрудничество Азербайджана и ЕС в сферах энергетики и транспорта хорошо развивается на протяжении многих лет и имеет потенциал для дальнейшего укрепления.

"В Азербайджане работает около 400 европейских компаний. Последний бизнес-форум ЕС - Азербайджан собрал около одной тысячи участников. Компании ЕС, работающие в Азербайджане, заявили, что готовы вновь инвестировать в азербайджанскую экономику. Они высоко оценивают создание Службы ASAN, оказание электронных услуг, улучшение работы таможенных и миграционных служб. Однако на протяжении многих лет в "Отчетах о деловом климате между ЕС и Азербайджаном" подчеркивается необходимость существенных улучшений в сферах верховенства права, доступа к финансированию и наличия квалифицированной рабочей силы. ЕС стремится и готов помочь Азербайджану провести необходимые реформы в этих областях", - сказал Янкаускас.

"Мы также считаем, что подписание нового всеобъемлющего двустороннего соглашения между ЕС и Азербайджаном будет способствовать дальнейшему росту торговли и европейских инвестиций в азербайджанскую экономику. Остальные нерешенные вопросы нашли свое отражение именно в разделе "Торговля" указанного соглашения. ЕС поддерживает вступление Азербайджана во Всемирную торговую организацию (ВТО), так же как и экономическую диверсификацию, поощряемую в на протяжении многих лет", - сказал глава представительства.

Он отметил, что ЕС является крупнейшим партнером Азербайджана по экспортным и импортным операциям.

По его словам, на долю Европейского союза приходится 37 процентов от суммарного внешнеторгового оборота Азербайджана.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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