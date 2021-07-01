Алятская экономическая зона обеспечит развитие ненефтяного сектора Азербайджана – депутат

БАКУ /Trend/ - Алятская свободная экономическая зона – важный проект с точки зрения развития ненефтяного сектора Азербайджана и привлечения инвестиций в экономику страны.

Об этом заявил Trend член Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов.

По его словам, одно из основных преимуществ Алятской свободной экономической зоны – это регулирование ее деятельности на основании международного права, а это означает, что зоне предоставляется статус в соответствии с долей производства.

«Первоначальная инфраструктура в Алятской свободной экономической зоне будет сформирована Правительством Азербайджана. Это особенно важно для привлечения инвестиций ведущих зарубежных компаний. Часть продукции будет поступать на внутренний рынок, другая часть – на внешние рынки. В то же время Алятская экономическая зона важна для Азербайджана с точки зрения привлечения технологий. Это положительно скажется на создании новых рабочих мест, особенно для квалифицированных кадров», – сказал он.

Депутат отметил, что Алятская свободная экономическая зона имеет выгодное географическое расположение, что создает значительные преимущества в плане экспорта произведенной здесь продукции. Ожидается, что Алятская экономическая зона поможет существенно увеличить ненефтяной экспорт Азербайджана.

«Это создаст основу для увеличения объемов производства ненефтяного сектора и развития сектора в целом. В связи с этим на внутренний рынок будет поступать больше продукции местного производства. Благодаря близости Алята к столице квалифицированные кадры смогут устраиваться на более высокооплачиваемую работу, так как ожидается, что в зону будут инвестировать ведущие компании мира», – добавил он.

Отметим, что сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент Алятской свободной экономической зоны.

(Автор: Чингиз Сафарли)