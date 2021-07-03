Продолжительные меры по предотвращению киберугроз укрепили позиции Азербайджана в мировом рейтинге

Экономика 3 июля 2021 17:09 (UTC+04:00)
Продолжительные меры по предотвращению киберугроз укрепили позиции Азербайджана в мировом рейтинге

БАКУ /Trend/ - Проводимые различными структурами Азербайджана меры по предотвращению киберугроз и угроз, связанных с информационной безопасностью, позволили укрепить позиции страны в мировом рейтинге Global Cybersecurity Index.

Азербайджан поднялся на 15 позиций в мировом рейтинге по кибербезопасности и занял 40-е место среди 194 стран.

Как сказали Trend в субботу в Центральном банке Азербайджана, регулятор уделяет большое внимание предотвращению внешних киберугроз, связанных как с пандемией и Отечественной войной страны в прошлом году, так и распространением в мире интернет-мошенничества.

Кроме того, регулятор осуществляет превентивные меры в целях повышения уровня готовности к кибератакам в отношении действующих в стране коммерческих банков.

"В рамках этих мер проводятся работы по защите информационных ресурсов и систем от возможных атак, а также своевременному предотвращению случаев киберпреступности. Наряду с этим, меры направлены на обеспечение защиты эксплуатируемых информационных ресурсов от возможных угроз, повышение общего уровня подготовки по кибербезопасности, а также обеспечение информационной безопасности при обмене данными", - сказали в ЦБА.

В связи с этим было отмечено, что кибератаки, направленные на нарушение конфиденциальности и доступности информационных ресурсов, являются одной из самых серьезных проблем современности.

"Инновационная цифровизация экономики, появление технологий нового поколения, формирование новых решений, таких как информационно-коммуникационные системы на основе облачных технологий и блокчейна, вновь актуализируют важность аспектов информационной и кибербезопасности. Мы проводим постоянные мероприятия по обеспечению непрерывности деятельности в финансово-банковском секторе страны, адекватному реагированию на инциденты в сфере безопасности, а также созданию в этом направлении рамок контроля, основанных на международных стандартах. Одной из мер, реализуемых в рамках "Государственной программы по расширению цифровых платежей в Азербайджанской Республике на 2018-2020 годы", утвержденной распоряжением главы государства, стало усиление требований безопасности к ИТ-системам банков. Сформирована рабочая группа по подготовке нормативной базы в сфере ИТ-безопасности в азербайджанских банках, изучены международные стандарты и подходы к этому вопросу ведущих центробанков", – сказали в ЦБА.

Кроме того, по словам директора Центра развития электронного правительства Азербайджана Фариза Джафарова, в сфере обеспечения кибербезопасности необходимо учитывать как защиту физических государственных информационных систем, так и безопасность использования населением цифровых услуг правительства.

"В связи с этим нами был разработан и сдан в эксплуатацию проект единой авторизации на правительственных порталах. Кроме того, защиту государственных систем обеспечивает и DATA-центр, созданный OOO "AzInTelecom" при министерстве транспорта, связи и высоких технологий. В этом центре применяются различные процедуры физической безопасности информации, сетевой инфраструктуры и ряда других направлений в соответствии с международными стандартами", - сказал Джафаров.

Он подчеркнул, что Центром развития электронного правительства были созданы специальные стандарты для сотрудников, которые регламентируют их деятельность в той или иной информационной сфере. Наряду с этим, разработана и национальная система безопасного обмена информацией между организациями - ASAN Bridge, которая позволяет обмениваться информацией между госструктурами по единому шлюзу в зашифрованном виде, сводя вероятность стороннего использования этих данных к нулю.

В свою очередь управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России, странах СНГ и Балтии Михаил Прибочий отмечает, что в Азербайджане очень ответственно подходят к реализации обеспечения кибербезопасности критической инфраструктуры.

"Цифровизация промышленности позволяет существенно увеличить эффективность любого производства, как за счет автоматизации, так и благодаря анализу данных, которые поступают со множества устройств индустриального интернета вещей (IoT). Азербайджан – страна, где стремительно развиваются подобные технологии и на этом пути крайне важно осознавать и риски, которые сопровождают данный процесс, ведь кибератаки могут нанести непоправимый урон экономике страны, повлиять на здоровье людей", – добавил он.

Прибочий подчеркнул, что важно, чтобы в дальнейшем, когда концепция Industry 4.0 начнет проникать в городскую инфраструктуру, транспорт, ЖКХ, здравоохранение и другие сферы, кибербезопасность продолжала оставаться одним из основных элементов, которые закладываются в основу на самых ранних этапах. Это позволит не только улучшать качество жизни людей, но и защищать от кибератак огромные объемы данных, которые собираются подобными системами.

Применение Азербайджаном современных технологий позволило ему не только подняться на 15 позиций в мировом рейтинге по кибербезопасности, но и занять третью позицию среди стран СНГ.

Стоит отметить, что в данном рейтинге Азербайджан опередил такие страны, как Швейцария (42), Тунис (45), Ирландия (46), Иран (54), Грузия (55), Исландия (58), Румыния (62), Словения (67), Чехия (68), Украина (78).

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: agdzhaev

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