Товарооборот между Пакистаном и Азербайджаном увеличится – депутат Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Создание Пакистано-азербайджанской палаты экономического сотрудничества (PAKAZCHAM) послужит расширению экономических отношений между двумя странами, включая торговые и инвестиционные связи, и благодаря этому товарооборот между Пакистаном и Азербайджаном увеличится.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов.

Он отметил, что Пакистан – это один из стратегических союзников Азербайджана. По его словам, Пакистан и Азербайджан всегда поддерживают друг друга, демонстрируя практически одинаковую позицию по региональным стратегическим вопросам, и экономический оборот между двумя странами является ключевым приоритетом.

«В этом контексте создание платформы экономического сотрудничества считается важным как с точки зрения увеличения товарооборота, так и роста взаимных инвестиций между двумя странами. До пандемии товарооборот между Пакистаном и Азербайджаном составлял 14,792 миллиона долларов. Хотя объем товарооборота был не так велик, но если посмотреть на статистику последних лет, то можно увидеть резкий рост показателей. По сравнению с 2015 годом товарооборот между двумя странами увеличился в 7,5 раза. Последние пять лет товарооборот рос из года в год. Если в 2015 году товарооборот составлял около двух миллионов долларов, то в 2016 году – 7,3 миллиона долларов, в 2017 году – 8,3 миллиона долларов, в 2018 году – 11,2 миллиона долларов и, наконец, за год до пандемии – около 15 миллионов долларов. Это свидетельствует о том, что наряду с развитием стратегического сотрудничества, наблюдается расширение экономических отношений. В связи с этим следует ожидать, что товарооборот увеличится в ближайшие годы», – добавил Вугар Байрамов.

Депутат отметил, что Пакистан является одним из потенциальных инвесторов в плане развития освобожденных территорий Азербайджана: «Пакистанские компании приглашены инвестировать в наши освобожденные территории. Это показывает, что между нашими странами открываются новые инвестиционные возможности».

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)