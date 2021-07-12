БАКУ /Trend/ - В домах торжеств в Азербайджане наблюдается рост цен, сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов.

По его словам, это выявили проведенные мониторинги.

«Их итоги показали, что после ослабления карантинного режима дома торжеств и центры отдыха, в том числе туристические объекты, подняли цены на свои услуги. Цены выросли не только в домах торжеств Баку, но и регионов, а также в других центрах отдыха, в которых проводятся торжества. Это в первую очередь связано с тем, что долгое время действовал запрет на проведение свадеб и других торжественных церемоний. Сейчас спрос на организацию таких торжеств вырос, и предприниматели подняли цены», - сказал Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)