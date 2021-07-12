В Азербайджане против владельцев 2 домов торжеств возбуждено уголовное дело (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В отношении владельцев двух домов торжеств возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МВД Азербайджана.

Некоторые дома торжеств при проведении свадеб, помолвок и дней рождений нарушают требования соответствующего решения Кабмина, а именно: не проходят регистрацию на портале icaze.e-gov.az, число гостей на торжествах превышает допустимую норму, а у некоторых из них отсутствует документ, подтверждающий прохождение вакцинации. Кроме того, сами торжественные церемонии длятся дольше отведенного на это времени (после 24:00).

Для пресечения подобных случаев сотрудники МВД совместно со специалистами Государственной налоговой службы и Агентства продовольственной безопасности систематически проводят проверки в домах торжеств Баку, а также других городов и районов республики.

За последние три дня проверки охватили почти 300 домов торжеств Баку.

В результате в 12 из них (Gülüstan, Golden Baku, Billur, Kral, Aura, SS Hall, Ərzurum, Neon Palace, Kleopatra, Sevən ürəklər, Xan bağı, Şuşa) выявлены случаи нарушения правил особого карантинного режима. По каждому факту возбуждено уголовное дело по статье 139-1 УК Азербайджана, виновные задержаны.

В четырех домах торжеств и одном ресторане (Yeganə, Amor, İdeal, Retro, Səda) по выявленным нарушениям составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных проступках, в отношении владельцев объектов применен административный арест или штраф.

Аналогичные мероприятия полиция проводит совместно с соответствующими структурами во всех городах и районах республики.

В результате возбуждено уголовное дело в отношении владельцев двух домов торжеств. Еще 12 владельцев объектов задержаны в качестве подозреваемых. Владельцы 21 объекта оштрафованы в административном порядке, по 10 фактам проводится следствие.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)