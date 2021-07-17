Минсвязи Азербайджана определило порядок работы подведомственных структур в праздничные дни

БАКУ/Trend/ - Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана дало поручения подведомственным структурам в связи с Гурбан байрам.

Как сообщили в субботу Trend в ведомстве, приняты оперативные меры для недопущения сбоев в работе по обеспечению населения страны почтовыми и телекоммуникационными услугами, а также услугами мобильной и радио-телевизионной связи.

Кроме того, приняты меры, чтобы не допустить отключения пользователей от вышеуказанных услуг в связи с задолженностями в праздничные дни, а также по другим причинам.

Отмечается, что в праздничные дни будет обеспечено бесперебойное техническое обслуживание услуг, оказываемых структурами ведомства.

В связи с тем, что большое количество граждан на праздники поедет в регионы Азербайджана, к межрайонным рейсам будут привлечены дополнительные автобусы Бакинского международного автовокзального комплекса.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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