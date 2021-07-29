В Тель-Авиве открылся офис торгпредства Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Тель-Авиве состоялась церемония открытия офиса торгового представительства Азербайджана в Израиле.

Об этом говорится в публикации, размещенной на странице посольства Израиля в Азербайджане, сообщает в четверг Trend.

"Сегодня важный день в истории азербайджано-израильских связей", - говорится в публикации.

В церемонии открытия приняли участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр туризма Израиля Йоэль Развовзов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)