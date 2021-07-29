В Тель-Авиве открылся офис торгпредства Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В Тель-Авиве состоялась церемония открытия офиса торгового представительства Азербайджана в Израиле.
Об этом говорится в публикации, размещенной на странице посольства Израиля в Азербайджане, сообщает в четверг Trend.
"Сегодня важный день в истории азербайджано-израильских связей", - говорится в публикации.
В церемонии открытия приняли участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр туризма Израиля Йоэль Развовзов.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Новости АМИ Trend на английском языке начали публиковаться на сайте авторитетной турецкой газеты Yenişafak (ФОТО)
Азербайджанская армия соблюдает режим прекращения огня на кельбаджарском направлении госграницы с Арменией - минобороны
Турецкая BOTAŞ зарезервировала спотовые мощности для импорта каспийского газа на пограничном пункте Туркгозу
Предложения по утверждению границ охранной зоны горы Бешбармаг направлены соответствующим госструктурам
Signify уделяет особое внимание кибербезопасности выпускаемой продукции, систем и услуг - вице-президент
Армения, нарушив режим прекращения огня, подвергла обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района
USAID задействует экспортный потенциал Узбекистана посредством проекта по развитию агробизнеса (Эксклюзив)
Основной товарооборот между Азербайджаном и Россией представлен несырьевой неэнергетической продукцией - минпромторг РФ
Высокая оценка деятельности Счетной палаты Азербайджана является результатом совместной с ВБ работы - председатель
Выпускница Лондонского университета королевы Марии представила в Баку книгу "Я - домашний узник" (ФОТО)
Дружба и плодотворное партнерство между Азербайджаном и Израилем создают прочную основу для развития связей - министр (ФОТО)
Специалистам в сфере животноводства для работы на освобожденных территориях Азербайджана предоставлено необходимое оборудование