АБА и AzFina определили направления совместной деятельности

БАКУ/Trend/ - Ассоциация банков Азербайджана (АБА) и Ассоциация финансовых технологий (AzFina) определили направления совместной деятельности.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на АБА, стороны планируют развивать сотрудничество в области цифровых финансовых услуг, обеспечения наиболее безопасной цифровой платежной экосистемы, а также по ряду других направлений.

Стороны рассмотрели новые возможности и грядущие вызовы, представляющие интерес для членов обеих ассоциаций.

Напомним, что встреча руководств Ассоциации банков Азербайджана (АБА) и Ассоциации финансовых технологий состоялась 29 июля 2021 года.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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