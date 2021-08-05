Выплата пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону запланирована на девятое августа

БАКУ /Trend/ - Выплата пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району запланирована на девятое августа.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Исключение касательно этой даты составляют пенсионеры, получающие пенсию по льготным условиям.

Отметим, что за январь - май 2021 года пенсионные выплаты составили 1 миллиард 958 миллионов 600 тысяч манатов, что больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 84,1 млн манатов, или 4,5%.

(Перевод: Турал Гараджаев)