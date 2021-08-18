БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повышены закупочные цены на хлопок, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Компании, занимающиеся производством и переработкой хлопка, приняли решение о повышении его закупочной цены на 50 манатов за тонну.

Таким образом, для урожая 2021 года закупочная цена на первый сорт хлопка повышена с 650 до 700 манатов, на второй сорт - с 630 до 680 манатов, на третий сорт - с 590 до 640 манатов, на четвертый сорт - с 550 до 600 манатов.

Это должно стимулировать фермеров выращивать хлопок.

Отметим, что государство в Азербайджане поддерживает развитие хлопководства. Субсидии фермерам на каждую тонну хлопка составляют 100 манатов.

В 2020 году в Азербайджане было произведено свыше 336 тысяч тонн хлопка, средняя урожайность составила 33,6 центнера с гектара.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямая Сеиидова. Редактор: Константин Шапиро)