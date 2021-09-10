В Азербайджане завершен капремонт очередного вертолета «Ми»(ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Совместно с российскими специалистами в рамках масштабного проекта в Азербайджане завершен капитальный ремонт очередного вертолета «Ми».

Как сообщили в пятницу Trend в ООО Helicopter Service Center, реализация столь масштабного проекта впервые в истории гражданской авиации Азербайджана была отмечена мероприятием в Забратском аэропорту при участии президента ASG Holding Теймура Мамедова и командующего ВВС Азербайджана Рамиза Таирова. Стороны подписали соответствующие акты приема-сдачи, был вручен символический ключ вертолета.

Указанный сервисный центр является дочерней компанией ASG Helicopter Services и занимается капитальным ремонтом вертолетов российского производства.

Это третий ремонт, проведенный на территории Азербайджана. Однако, в отличие от двух предыдущих случаев, на этот раз был капитально отремонтирован военно-транспортный вертолет.

Оказание услуг по капитальному ремонту мобильных машин является частью процесса получения разрешения от производителя вертолетов для сервисного центра и соответствующего независимого сертификата на капитальный ремонт воздушного судна.

Строительство первого в регионе авиаремонтного предприятия по капитальному ремонту вертолетов российского производства началось в 2020 году при полном финансировании ASG Helicopter Services.

Следует отметить, что центр оснащен современным оборудованием, которое сейчас используется в этой сфере. Производственная мощность центра рассчитана на проведение ремонтов от 12 до 15 единиц техники в год. Ремонт силовых установок и части съемного оборудования будет осуществляться на ведущих промышленных предприятиях как в стране, так и за рубежом.

Идея создания полноценного сервисного центра на базе авиакомпании родилась после ремонта первой машины. Проект создания такого центра стал частью протоколов Межправкомиссии по экономическому и военно-техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией.

На начальном этапе в сервисном центре планируется трудоустройство до 100 человек. В будущем количество сотрудников будет увеличиваться по мере роста производственного оборота.

Посмотреть видео с мероприятия в Забратском аэропорту можно по ссылке: https://youtu.be/CpI2AsV_pjY.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)