Резидентов промпарка в Азербайджане могут освободить от уплаты таможенных сборов еще на 5 лет

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане резидентов Гарадагского промышленного парка могут освободить от уплаты таможенных сборов и НДС еще на пять лет.

Как сообщает в среду Trend, это предусматривают изменения в закон "О таможенных сборах" и Налоговый кодекс Азербайджана.

Соответствующий законопроект был обсужден 15 сентября 2021 года на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент).

Законопроект также предусматривает освобождение от таможенных процедур сырья, предназначенного для внутреннего производства.

После обсуждений законопроект был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента.

Отметим, что в заседании приняли участие зампред комитета Али Масимли, депутаты Вахид Ахмедов, Вугар Байрамов, Гасан Мамедов, Зияд Самедзаде, Айдын Гусейнов, Эльнур Аллахвердиев, Игбал Мамедов, Мазахир Эфендиев и заведующий отделом экономического законодательства Милли Меджлиса Магомед Базыгов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @ElchinMehdiyev