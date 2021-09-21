Азербайджан временно ограничил импорт птицеводческой продукции из региона РФ

БАКУ /Trend/ - Азербайджан временно ограничил импорт птицеводческой продукции из региона России.

Об этом во вторник сообщили Trend в Агентстве пищевой безопасности.

Было отмечено, что согласно информации Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ), в Шкотовском районе Приморского края Российской Федерации выявлена болезнь Ньюкасла. В целях защиты территории республики от проникновения инфекционных болезней животных с учетом принципа зонирования и в соответствии с «Кодексом здоровья наземных животных» наложено временное ограничение на импорт всех видов живой птицы, мяса птицы и яиц из Приморского края России.

В то же время в целях усиления контрольных мер по поводу проведения необходимых действий в связи с прибывающими и проходящими транзитом через Азербайджан транспортными средствами из Приморского края России в Государственный таможенный комитет было направлено соответствующее обращение.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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