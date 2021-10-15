Продажи в торговой сети Баку незначительно возросли

БАКУ /Trend/ - Продажи в торговой сети Баку продуктов питания, напитков и табачных изделий в январе - августе 2021 года выросли на 3,4 процента, или 1,13 миллиарда манатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 14,602 миллиарда манатов, сообщает Trend со ссылкой на Управление статистики столицы.

Торговый оборот в Баку в январе - августе вырос на 6,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 7,428 миллиарда манатов. Этот показатель в годовом исчислении вырос на 11 процентов, или 815 миллионов манатов.

При этом продажи непродовольственных товаров выросли за год на 0,4 процента и составили более 7,173 миллиарда манатов. В стоимостном выражении они выросли на 4,4 процента, или 314,7 миллиона манатов.

37,1 процента реализованной продукции пришлись на предприятия со статусом юридического лица, 41,7 процента - объекты торговли, принадлежащие индивидуальным предпринимателям, 21,2 процента - на рынки столицы.

Отметим, что торговый оборот в Баку в 2020 году вырос на 0,5 процента по сравнению с 2019 годом и составил 23,06 миллиарда манатов.

Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий в столице выросли по сравнению с 2019 годом на 6,4 процента и составили более 11,77 миллиарда манатов. Продажи непродовольственных товаров сократились на 4,6 процента и составили 11,28 миллиарда манатов.

29,4 процента реализованной продукции пришлись на предприятия со статусом юридического лица, 54,2 процента - объекты торговли, принадлежащие индивидуальным предпринимателям, 16,4 процента - на рынки столицы.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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