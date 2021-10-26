Госфонд Азербайджана о назначении трудовой пенсии по инвалидности

БАКУ/Trend/ - Назначение трудовой пенсии инвалидам отражено в статье 12 Закона "Об инвалидности".

Как сообщает Trend, об этом заявил директор Центрального филиала Государственного фонда социальной защиты по назначению социальных выплат Маил Мамедов в эфире программы "Социальный час".

По его словам, существует определенная разница в назначении трудовой пенсии по инвалидности:

"Так, трудовая пенсия по инвалидности назначается инвалидам I группы при условии, что общий страховой стаж составляет не менее 5 лет при наличии 4-месячного страхового стажа за каждый полный год трудоспособного возрастного периода. Инвалидам I группы страховой капитал не требуется.

Инвалидам II и III групп трудовая пенсия по инвалидности назначается при условии, что пенсионный капитал позволяет обеспечить пенсию не ниже минимального размера трудовой пенсии также при 4-месячном страховом стаже за каждый год периода трудоспособного возраста при условии, что страховой стаж составляет не менее 5 лет".

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)

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