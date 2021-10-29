Центральный банк Азербайджана не будет принимать решения по девальвации маната - Эльман Рустамов

БАКУ /Trend/ - Валютный рынок Азербайджана стабилен, а существующее давление на манат постепенно ослабевает.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал на пресс-конференции председатель правления Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов.

По его словам, стабильность маната повысилась, и Центральный банк не будет принимать решения по девальвации маната, а существующее давление на манат постепенно ослабевает.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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