Комитет Милли Меджлиса сегодня обсудит вопрос индексации госпошлин

БАКУ /Trend/ - Сегодня, первого ноября, состоится очередное заседание комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент), на котором, в частности, будет обсуждаться индексация госпошлин, сообщает в понедельник Trend.

Члены парламентского комитета рассмотрят поправки в законы "О государственной пошлине", "О страховой деятельности", в Водный и Таможенный кодексы.

Также будут обсуждаться вопросы индексации госпошлин в соответствии с уровнем инфляции, их полного перечисления в бюджет, правила использования водных объектов в особых целях, установление пошлины за статус полномочного экономического оператора.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)