В Азербайджане предложено изменить размер госпошлины за выдачу номерных знаков автомобилей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено изменить размер госпошлины за выдачу государственных регистрационных знаков автотранспортных средств, сообщает в понедельник Trend.

Это предусматривает поправка в закон «О государственной пошлине», которая обсуждается сегодня на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент).

Согласно поправке, пошлины за комбинацию цифр в государственном регистрационном знаке увеличиваются следующим образом:

для 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007,008, 009

- разные серии - от 1 500 до 2 000 манатов;

- одна и та же серия - от 2 500 до 3 000 манатов;

для 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900

- разные серии - от 1 000 до 1 500 манатов;

- одна и та же серия – от 1 500 до 2 000 манатов;

для 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999

- разные серии – от 500 до 1 000 манатов;

- одна и та же серия – от 1 000 до 1 500 манатов.

За выдачу других государственных регистрационных знаков для автотранспортных средств, за исключением вышеуказанных комбинаций цифр и серий, а также за повторную выдачу государственного регистрационного знака, включая вышеуказанную комбинацию цифр и серий, будет установлена пошлина в размере 30 манатов.(в настоящее время - 22 маната).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)