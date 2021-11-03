К 2023 году добыча нефти ОПЕК-10 превысит допандемический уровень

Экономика 3 ноября 2021 22:00 (UTC+04:00)
К 2023 году добыча нефти ОПЕК-10 превысит допандемический уровень
Названа причина приостановки движения поездов на одной из станций бакинского метро
Названа причина приостановки движения поездов на одной из станций бакинского метро
На Каспии произошло землетрясение
На Каспии произошло землетрясение
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Сильный пожар произошел в жилом доме в Барде (ФОТО)
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