Генсек ОЧЭС назвал путь решения глобальной проблемы климатических изменений

БАКУ /Trend/ - Без сотрудничества на высоком уровне в сфере климатических изменений и энергетики решить глобальные проблемы климата не удастся.

Об этом сказал в пятницу генеральный секретарь Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Лазар Комэнеску на панели на тему: "Борьба с климатическими изменениями и удовлетворение глобальных энергетических потребностей: как совместить то и другое?" в рамках VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19", сообщает Trend.

Он отметил, что в этой сфере необходимо расширить региональное и международное сотрудничество.

"Необходимо уменьшить влияние климатических изменений и в то же время расширить использование альтернативной энергетики. Это должно стать нашей основной задачей", - сказал Комэнеску.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября. В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)