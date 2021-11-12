PASHA Bank планирует создать максимальное количество онлайн-услуг - член правления

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский PASHA Bank работает над увеличением числа цифровых продуктов и услуг.

Об этом сказал Trend член правления Pasha Bank Джалал Оруджев.

По его словам, PASHA Bank, в отличие от других банков страны, не намеревается создать какой-либо бренд цифрового банка, а наоборот, планирует создать максимальное количество онлайн-услуг.

"Основной фокус нашего банка сосредоточен в области малого и среднего бизнеса, а также корпоративного банкинга. Мы ведем работы по цифровизации услуг именно этого сегмента. Наш онлайн-банкинг для юридических лиц имеет расширенный портфель предоставляемых услуг. Также наши корпоративные клиенты имеют отдельное мобильное приложение", - заявил Оруджев.

Член правления отметил, что в прошлом году банком была запущена услуга по онлайн-приему кредитных обращений.

"Так, воспользовавшись этой услугой и не посещая банк, наши клиенты могут в течение одного дня получить кредит. Число подобных услуг будет постепенно увеличиваться", - сказал он.

Джалал Оруджев подчеркнул, что PASHA Bank не планирует создать какой-либо отдельный бренд необанка, а продолжит цифровизировать свои услуги, в результате чего сможет превратиться в необанк.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

Twitter: agdzhaev