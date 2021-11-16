Антикризисная программа предотвратила спад в экономике Азербайджана в 2020 г. – Эльман Рустамов
БАКУ /Trend/ - Антикризисная программа, разработанная под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, предотвратила спад в экономике в 2020 году.
Об этом сказал во вторник председатель Центрального банка Эльман Рустамов ходе обсуждения проекта госбюджета Азербайджана на 2022 год на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает Trend.
Он отметил, что в 2021 году эта программа способствовала экономическому росту.
«В нынешнем году во всех сферах, за исключением строительного сектора, наблюдался рост», - сказал Рустамов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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