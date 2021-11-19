МФК до сегодняшнего дня выделила около $850 млн долларов для частного сектора Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Международная финансовая корпорация (МФК) до сегодняшнего дня выделила около 850 миллионов долларов для частного сектора Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на Всемирный банк (ВБ), 18 ноября правительство Азербайджана и Группа Всемирного банка подписали Соглашение об открытии и функционировании офисов ВБ в Азербайджане.

Свои подписи под документом поставили министр финансов Азербайджана Самир Шарифов и вице-президент ВБ по Европе и Центральной Азии Анна Бьерде.

В сообщении отмечается, что новое соглашение значительно упростит работу Группы ВБ в Азербайджане для поддержки совместных усилий по достижению "зеленого" и устойчивого восстановления за счет инклюзивного и справедливого роста.

"Наше партнерство с ВБ превратило Азербайджана из страны с низким уровнем доходов в спонсора Международной ассоциации развития, структуры Всемирного банка, которая помогает беднейшим государствам мира", - сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, слова которого приводятся в сообщении.

По его мнению, подписанное соглашение поможет приумножить эти достижения.

"Мы с нетерпением ожидаем продолжения роста и развития нашего сотрудничества с азербайджанским правительством, применения лучшего опыта и знаний, которые Всемирный банк может предложить для поддержки видения Азербайджана до 2030 года и целей развития", - сказала Бьерде.

"Активный частный сектор играет решающую роль в экономическом росте. Это соглашение подписано в тот период, когда Азербайджан предпринимает шаги для стимулирования частным сектором диверсификации экономики. МФК намерена продолжить свою поддержку устойчивого роста в Азербайджане, помогая мобилизовать возможности частного сектора", - сказала Вибке Шлёмер, исполняющая обязанности вице-президента МФК по Европе, Латинской Америке и Карибскому региону.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)