Азербайджан и Россия договорились о снятии ряда ограничений на экспорт продукции растениеводства

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия договорились о снятии ряда ограничений на экспорт томатов.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана, на встрече между председателем Агентства Гошгаром Тахмазли и руководителем Федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного контроля РФ (Россельхознадзор) Сергеем Данквертом, состоявшейся в Москве 16 ноября, были приняты важные решения по устранению ряда ограничений и упрощению импортно-экспортных процедур.

Согласно информации, меры, предпринятые Агентством в этом направлении, получили высокую оценку, в связи с чем был отменен видеомониторинг, проводимый российской стороной в связи с выдачей разрешений на экспорт томатов азербайджанским предприятиям. Так, с 1 декабря текущего года разрешение Россельхознадзора предприятиям, экспортирующим томаты, будет выдаваться напрямую на основании гарантийного письма Агентства пищевой безопасности.

Кроме того, при экспорте в РФ к продукции растениеводства с низким уровнем риска будет применяться принцип "зеленого коридора" с точки зрения фитосанитарного контроля. Также, с учетом проведенной Агентством экспертизы, с 1 декабря текущего года будет приостановлена проверка каждой партии экспортируемой продукции растениеводства на наличие вирусных и бактериальных болезней, а лабораторные исследования будут проводиться только в случае фитосанитарной необходимости. Результаты мониторинга и предварительной лабораторной экспертизы, проведенных специалистами Агентства в сельхозпредприятиях, будут считаться достаточными.

Помимо этого, в целях устранения заторов на границе между двумя странами, на КПП «Яраг-Казмалар» Республики Дагестан до 1 декабря текущего года будут проведены встречи на уровне заместителей председателей соответствующих ведомств. Также, несмотря на продление срока транспортировки томатов и яблок по железной дороге до 1 апреля 2022 года, было решено продлить этот период до срока, предоставленного Азербайджаном, с учетом фитосанитарных мер, реализуемых Aгентством. Такой подход позволит ЗАО "Азербайджанские железные дороги" перевозить продукцию растениеводства в контейнерах, соответствующих международным стандартам.

Отметим, что на настоящее время экспорт в РФ томатов разрешен 205 азербайджанским предприятиям (прогноз экспорта - 360 133 тонны), экспорт яблок (прогноз экспорта - 153 397 тонн) - 70 предприятиям.