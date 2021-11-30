В Азербайджане с начала года зарегистрировано более 200 тыс. объектов недвижимости (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - С января по октябрь 2021 года в Азербайджане были зарегистрированы 247 308 объектов недвижимого имущества.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили во вторник в Госкомитете по вопросам имущества.

«85 092 объекта пришлись на долю Баку, остальные – на регионы страны. 53 738 из них прошли первичную регистрацию, 193 570 – повторную», - сказали в госкомитете.

Было отмечено, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель регистрации объектов недвижимости вырос на 22,4%, а число ипотечных договоров, зарегистрированных за 10 месяцев 2021 года - на 54,8%, составив 42 029.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)