Реконструируется железнодорожная линия, являющаяся составной частью Зангезурского коридора (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сразу после восстановления территориальной целостности нашей страны Вооруженными силами Азербайджана под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева на освобожденных территориях стартовал ряд важных инфраструктурных проектов. Один из таких проектов - реконструкция железнодорожной линии Горадиз-Агбенд.

Как сообщает Trend со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, железнодорожная линия Горадиз-Агбенд, имеющая как стратегическое, так и экономическое значение для нашей страны, является неотъемлемой частью Зангезурского коридора. В результате реализации проекта будет установлено прямое транспортное сообщение с Нахчыванской Автономной Республикой и Турцией, еще более возрастет геоэкономическая значимость нашей страны. Железная дорога будет иметь большое значение как для передвижения граждан, так и для перевозки грузов на освобожденные земли. Самое главное, спустя много лет тюркский мир воссоединится посредством Зангезурского коридора. Открытие Зангезурского коридора повлияет на экономику региона, а также тюркоязычных стран и повысит важность транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг.

Железнодорожная линия Горадиз-Агбенд была разрушена в 1993 году после оккупации наших земель армянскими вооруженными силами. На протяжении 27 лет конечной остановкой поездов была станция Горадиз Физулинского района. Но и эта дорога откроется благодаря нашей Победе над противником. В настоящее время заново отстраивается железнодорожная линия от Горадиза до поселка Агбенд Зангиланского района.

Протяженность железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, фундамент которой был заложен Президентом Ильхамом Алиевым 14 февраля 2021 года, составляет 110,4 километра. Однопутная железная дорога будет состоять из 8 станций, а также в рамках проекта предусмотрено строительство более 300 искусственных инженерных сооружений. Наряду со станцией Горадиз, будут полностью перестроены еще семь станций - Марджанлы, Махмудлу, Солтанлы, Гумлаг, Миндживан, Бартаз и Агбенд.

Железнодорожная линия в целом доведена до топографического плана с помощью дрона, подготовлен концептуальный план. В настоящее время на разминированной 40-километровой части проводится строительство земляного полотна, а также искусственных сооружений. Уже на 21-километровом участке подготовлено земляное полотно, засыпаны скальные камни и гравийные материалы. На 3-километровом участке проложены рельсы. В то же время строятся искусственные сооружения, в том числе мосты и железобетонные трубы. Реконструкцию железнодорожной линии Горадиз-Агбенд планируется завершить к концу 2022 года. Строительство железной дороги Горадиз-Агбенд, имеющей глобальное стратегическое значение, внесет большой вклад в экономический потенциал наших освобожденных территорий.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор:)