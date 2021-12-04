Россельхознадзор разрешит поставки томатов и яблок с 12 предприятий Азербайджана

Россельхознадзор с 6 декабря разрешает поставки томатов и яблок с 12 азербайджанских предприятий. Об этом говорится в сообщении ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Россельхознадзор с 6 декабря 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов и яблок с 12 азербайджанских предприятий, семь из которых производят томаты, пять - яблоки", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, решение принято по итогам проведенного азербайджанским компетентным ведомством фитосанитарного мониторинга предприятий, выращивающих томаты и яблоки на территории Азербайджана, изучения азербайджанскими коллегами протоколов лабораторных испытаний и актов мониторинга, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Таким образом, на сегодняшний день возможны отправки томатов с 211 азербайджанских предприятий и одного кооператива, яблок - от 76 компаний.