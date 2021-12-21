Внешнеторговый оборот Азербайджана превысил $30 млрд

БАКУ /Trend/ - Внешнеторговый оборот Азербайджана в январе - ноябре 2021 года вырос на 32,85 процента, или 7,463 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 22,746 миллиарда до 30,209 миллиарда долларов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК).

По данным ведомства, в структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлось 19,799 миллиарда долларов, что на 4,614 миллиарда долларов (48,4 процента) превышает показатель января - ноября 2020 года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 65,54 процента против 57,42 процента годом ранее.

Импорт Азербайджана в январе - ноябре вырос в годовом исчислении на 724,3 миллиона долларов, или 7,5 процента - с 9,685 миллиарда до 10,409 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 34,46 процента против 42,58 процента за 11 месяцев 2021 года.

В результате в отчетный период сальдо внешнеторгового оборота, оставшись положительным, выросло в годовом исчислении на 6,014 миллиарда долларов, или 178 процентов - до 9,389 миллиарда долларов против 3,375 миллиарда долларов в январе - ноябре 2020 года.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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