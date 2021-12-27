Иран намерен открыть новый пункт пропуска на границе с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Иран намерен открыть новый пункт пропуска в районе Асландуз северо-западной провинции Ардебиль на границе с Азербайджаном.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам губернатор провинции Хамед Амили.

Комментируя эту информацию, в Государственном таможенном комитете Азербайджана сообщили, что вопрос открытия пунктов пропуска входит в компетенцию правительства. В Кабмине Азербайджана пока не ответил на запрос Trend.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)